Diego Simeone se mostró incómodo ante opiniones que creen una remontada de Barcelona

El FC Barcelona y Atlético de Madrid tienen una cita este martes 3 de marzo en la vuelta de la semifinal de Copa del Rey, una serie que ahora mismo está muy encaminada por los colchoneros, tras su 4-0 en la ida, pero en el que aún un gran sector no da por cerrada, por increíble que parezca.

Justamente, este fue uno de los temas que hizo que el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostrara algo molesto en su comparecencia de este lunes con los medios de comunicación.

El momento exacto del malestar del estratega argentino se dio cuando un periodista le pidió su opinión al debate existente en sectores de la opinión pública, que sostienen que el único equipo que puede perder una ventaja de 4-0 ante Barcelona sería el Atlético Madrid.

¿Qué dijo Diego Simeone en ese momento?

Su rostro fue un poema y lo dijo absolutamente todo en ese momento. La comodidad del entrenador brilló por su ausencia en esa secuencia, mientras optó por una vía muy utilizada por el entrenador en contextos similares.

El DT no quiso responder con demasiados detalles la consulta del comunicador social y solo se limitó a expresar: "No opino delo que opinan los demás". "Vamos a enfrentar a un rival muy bueno. Tiene el juego que siempre hemos hablado que es ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ha demostrado la temporada pasada y esta temporada que está siendo de lo más competitivo en Europa y en La Liga", expresó en otro tramo de la rueda de prensa.

Y agregó: "Nosotros nos imaginamos el partido, como solemos imaginarnos siempre contra cualquier rival; y de los partidos que hemos jugado contra ellos, con el mismo pensamiento. Sabemos de sus virtudes, sabemos de nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer y no hay mucho más".

Finalmente, Diego Simeone se medirá ante un Barcelona de Hansi Flick que está mentalizado en poder alcanzar la proeza de la remontada, que los llevaría a la gran final de la Copa del Rey-