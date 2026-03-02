En cintura: Comisarios imponen multas a estos látigos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Luego de finalizada la reunión número diez del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, con una base récord en el monto sellado y los cuadros con seis pagando más de $5.000 a los ganadores, se publicó la hoja de resoluciones de la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos donde dan a conocer dos procesos de multas a diferentes jinetes del óvalo de Coche.

La Rinconada: Jinetes reciben multas por uso excesivo del látigo

El primero de los látigos sancionados por la Junta de Comisarios del INH es el jockey profesional Reniel Rondón, en la tercera no válida donde estuvo a cargo de la conducción de La yegua La Dama del entrenador Mauro Viera para el Stud El Fischman.

El segundo de los sancionados es el jockey profesional Cristián Piguave, el cual montó en la 12 carrera y última de las válidas al purasangre Talentoso, pensionado del trainer Arturo Araujo, el cual finalizó en la tercera posición de la competencia.

Las informaciones salen reveladas en la hoja de resoluciones que publica el INH en su cuenta oficial en las distintas redes sociales informativas.