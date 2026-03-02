¡Inmortal! Junior Alvarado y Knightsbridge tritura un récord de 30 años de la leyenda Cigar

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del Fountain of Youth Stakes (G2) en Gulfstream Park quedará grabada en los libros de récords. El ejemplar Knightsbridge, defensor de las sedas de Godolphin, protagonizó una exhibición de poder absoluto bajo la guía del jinete venezolano Junior Alvarado.

El pupilo del preparador Bill Mott se impuso en el Gulfstream Park Mile Stakes (G3), una prueba con $225,000 en premios. Sobre la distancia de una milla en pista de arena, el hijo de Nyquist no solo ganó; destruyó las marcas previas de ventaja en este evento.

El fin de la era de Cigar

La victoria de Knightsbridge representa un hito sin precedentes en las últimas tres décadas. Desde 1976, la competencia no registraba un triunfo por un margen superior a los 10 cuerpos. La referencia histórica más cercana pertenecía al legendario Cigar, quien en 1995 estableció una diferencia de 7 cuerpos y medio. En aquel entonces, Cigar contó con la monta de Jerry Bailey y la tutela del propio Bill Mott, en una época donde la prueba se disputaba sobre 2,000 metros.

Knightsbridge pulverizó esa estadística al cruzar la meta con una asombrosa ventaja de 11 1/4 cuerpos. Con este resultado, el corredor de 5 años dejó en el olvido la marca de Cigar y superó con creces los registros modernos.

Dominio absoluto de la yunta Mott-Alvarado

Desde que la carrera cambió su formato a una milla en 2009, la mayor diferencia de victoria la poseía Speaker’s Corner. Curiosamente, aquel récord de 5 1/2 cuerpos en 2022 también fue obra de la combinación entre Junior Alvarado, Bill Mott y Godolphin. Esa marca había desplazado a los 5 1/4 cuerpos que logró Javier Castellano sobre Discreet Dancer en 2013.

Para Knightsbridge, este triunfo supone su cuarta victoria consecutiva y su tercer "Stakes" de grado seguido durante el Championship Meet 2025-2026. El ejemplar ratifica su estatus como el millero más dominante del momento y asegura un lugar de honor en la historia del hipismo estadounidense. Así, lo afirmó su jinete Junior Alvarado.