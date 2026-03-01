¡A cobrar se ha dicho! Los seis de la fama superan la barrera de los $5,000 en la décima reunión

Suscríbete a nuestros canales

La décima reunión de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada reafirmó el éxito del 5y6 nacional. La jornada, celebrada este 1ro de marzo, constó de 12 competencias sin pruebas selectivas de Grado.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 347.531.200,00, de los cuales Bs. 48.654.368,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.187.666.848,00.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

En el inicio del 5y6, el ejemplar importado Macho Abarrio (USA), conducido por Yonkleiver Díaz y presentado en óptimas condiciones por Rafael Alemán Jr., agenció un tiempo de 80 segundos exactos para los 1.300 metros. Su victoria en la primera válida reportó un dividendo de Bs. 192,28 a ganador.

Seguidamente en la segunda válida, My Five Mate fue el ganador, bajo la conducción de Johan Aranguren y preparado por Noel Kucich, registró un tiempo de 67,1 para los 1.100 metros. Su victoria representó un dividendo en taquilla de Bs. 271,48 a ganador.

En la tercera válida del 5y6, la cuatroañera Celestia se alzó con la victoria, montada por el látigo Ángel Ybarra y el entrenamiento de Luis Peraza, la nacida y criada en el Haras Bello Monte, devolvió un dividendo de Bs. 181,10 a ganador.

Mientras que, en cuarta válida fue para la seisañera Mi Goajira Adorada. La pupila de Luis Peraza contó con la monta de Jervis Alvarado, registró una marca de 74,2 para el recorrido de 1.200 metros. El triunfo de la yegua dejó en taquilla otro toquecito de Bs. 1.288,70 a ganador.

Asimismo, Gran Andrés es el vencedor de la quinta válida, por lo que agenció un tiempo de 66,4 para el trayecto de 1.100 metros, resultado que arrojó un dividendo de Bs. 411,96 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida, prueba en la que Eterno sentenció la victoria, por lo que abonó un dividendo de Bs. 343,08 por concepto de ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 05 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (4883) y cada uno pagó un total de Bs. 9.864,39, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (88), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 2.111.254,77. Que al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $5.026,92.