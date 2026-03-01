Daniella Navarro celebró su cumpleaños en las alturas

Suscríbete a nuestros canales

El 27 de febrero estuvo de cumpleaños la actriz venezolana Daniella Navarro. Una vuelta al sol muy especial ya que recibió el amor de su familia, amigos cercanos y de su esposo, quien le dio una increíble sorpresa en las alturas.

Gran celebración

A través de Instagram la exparticipante del reality “La casa de los famosos”, se mostró muy feliz por un año más en su vida, rodeada del amor de su gente y del público con quien ha estado muy conectada.

Navarro que se casó en el 2024, estaba en un hermoso avión ya que su esposo, Jorge Campillo, es un piloto colombiano.

La belleza no pudo haber estado más agradecida de pasar su día rodeada de nubes, el cielo azul, el mar y el cuidado de su pareja, quien se mostró muy romántico.

En el video posteado en su perfil de Instagram, se mostró muy concentrada en disfrutar el momento y encantada de ver a Campillo pilotear el avión.

“Te amo esposo, te amo hija, te amo madre. Gracias por todos sus mensajes. He tenido un día movido y debo seguir reposando”, escribió.

Situación de salud

La actriz informó a principios de febrero de 2026, que atraviesa un proceso de recuperación tras una difícil situación de salud de la cual no reveló detalles.

Daniela había pedido al público oraciones para su mejoría, y que estaba en total cuidado para recuperarse.