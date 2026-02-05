Querida actriz venezolana atraviesa por momentos difíciles “Sigo en recuperación”

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Daniella Navarro dejó entrever que no la está pasando nada bien, por lo tanto, se mantiene alejada de las redes sociales y “en recuperación” para regresar con todo a la vida pública.

Manteniendo el hermetismo por la situación, ocultó los detalles de lo que ha acontecido en su vida a inicios de año y por qué se han mantenido al margen con sus seguidores. Sin embargo, anunció que han sido “días duros”.

“Gente linda, gracias por tanto cariño, gracias por sus oraciones. Fueron días duros, pero Dios no abandona. Cuando esté lista para compartir lo haré, por ahora sigo en recuperación y toda la gloria es de Dios”, se sinceró en las historias de Instagram.

Hasta el momento, la actriz de telenovelas como “Marido en Alquiler” y “Tierra de Reyes” no ha revelado más detalles, por lo que sus fans se mantienen a la expectativa y en preocupación.

La mejor “medicina” de Daniella Navarro

Tiempo más tarde de la publicación, hizo pública una fotografía junto a su esposo, el piloto colombiano Jorge Campillo, con quien contrajo matrimonio por el civil el 11 de noviembre de 2024.

Si bien la imagen era el reflejo de la buena relación de la pareja, la venezolana expresó: “Mi medicina vino a recargarme”, para referirse a su esposo, quien al parecer ha sido su único sustento en medio de los momentos difíciles que atraviesa.

Por lo pronto Daniella Navarro no comunicará su situación, pero anunció que cuando esté preparada dará el paso correspondiente.

Daniella más enamorada que nunca

A un mes de haber anunciado que estaba felizmente enamorada del piloto Jorge Campillo, la venezolana se casó por el civil en una íntima ceremonia celebrada en Miami.

“Es hoy, aún no lo puedo creer. Hoy el hombre que durante casi 11 años llamé esposo se convertirá en mi esposo”, escribió en sus historias de Instagram al iniciar el día más importante de su vida. “Emociones, sensibilidad a flor de piel”, escribió en ese entonces para anunciar la noticia.

En su momento, la unión ocasionó opiniones divididas por la diferencia de edad en la relación, él de 60, y ella de 41 años. Sin embargo, varios usuarios se unieron para apoyarla en su decisión de pareja.