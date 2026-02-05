MLB: David Peralta anuncia su retiro tras 11 temporadas de entrega en las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

David Peralta, el jardinero venezolano conocido cariñosamente como el "Tren de Valencia", anunció formalmente su retiro del béisbol profesional este miércoles. Con 38 años de edad y tras no ver acción durante la campaña de 2025, Peralta decidió poner fin a una trayectoria de 11 años en las Grandes Ligas, donde dejó una huella imborrable por su entrega y su promedio de bateo vitalicio de .278.

Un mensaje de gratitud desde el corazón

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde el valenciano aprovechó para agradecer a las organizaciones que marcaron su paso por la Gran Carpa.

"Gracias a la organización de los Diamondbacks de Arizona por hacer mis sueños realidad, creer en mí y darme la oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo", expresó Peralta. En su despedida, no olvidó mencionar a los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, equipos que defendió en el último tramo de su carrera y donde aportó su veteranía y liderazgo.

La gloria en Arizona: Bate de Plata y Guante de Oro

Aunque vistió varias camisetas, el legado de Peralta está intrínsecamente ligado a los Diamondbacks de Arizona, equipo con el que debutó en 2014. Su ascenso fue meteórico; ya en 2015 deslumbró con un promedio de .312 y lideró todas las Mayores con 10 triples, demostrando una velocidad y capacidad de contacto envidiables.

Sus mejores años llegaron a finales de la década pasada. En 2018, se alzó con el Bate de Plata tras una temporada explosiva en la que conectó 30 cuadrangulares, impulsó 87 carreras y promedió .293. Lejos de ser un jugador unidimensional, al año siguiente demostró su excelencia defensiva al ganar el Guante de Oro en el jardín izquierdo, consolidándose como uno de los jugadores más completos de la Liga Nacional en ese momento.

Un ejemplo de resiliencia

La historia de Peralta es una de las más inspiradoras del béisbol moderno. Antes de ser un jardinero estrella, David comenzó su carrera profesional como lanzador en las ligas menores de los Cardenales de San Luis. Tras varias lesiones de hombro y ser dejado en libertad, se negó a abandonar su sueño; se reinventó como bateador en ligas independientes antes de recibir la oportunidad que cambió su vida con Arizona.

En sus últimas campañas, Peralta siguió siendo un bateador oportuno. En 2023 aportó su experiencia a los Dodgers con un promedio de .259, y su última aparición en los diamantes fue en 2024 con los Padres de San Diego, donde participó en 91 juegos dejando un sólido .267 con el madero. Con su retiro, el béisbol venezolano despide a uno de sus embajadores más carismáticos y trabajadores de la última década.