Radiografía del 5y6: Mira el ajuste clave de la línea de Gaceta Hípica para buscar victoria el domingo en La Rinconada

La sexta reunión se disputará este domingo 08 de febrero en el hipódromo La Rinconada, con un total de 11 competencias sin pruebas selectivas, pero incluye una condicional especial para yeguas.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

Dentro de la programación dominical está contemplada la jornada para el 5y6 Nacional, pues se inicia la sexta competencia.

La novena del programa, cuarta válida está reservada para caballos nacionales e importadas de seis y más años, ganadores de dos, tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros y cuenta con una nómina de 12 participantes más un premio especial adicional de 30.420 dólares.

El criollo Tintorero (número 12), es uno de los participantes inscritos para esta válida, con la monta del aprendiz Oliver Medina y presentado por Fernando Parilli Tota para los colores del Stud Z.M.

El castaño nacido y criado en el Haras Oropal, se perfila como el primer favorito y la línea para Gaceta Hípica.

Su última actuación en la arena caraqueña fue en la primera reunión del día viernes 16 de enero en la arena caraqueña y fue capaz de llegar tercero por vía reglamentaria a 2 1/2 cuerpos del ganador importado Juan Valdez (USA).

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 04 de febrero, el pupilo de Parilli Tota ajustó 17,2 32,1 45,4 (600MTS) (EP) RECTA DE ENFRENTE, MUY CÓMODO, informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares