César Farías le envió este mensaje a Oswaldo Vizcarrondo

La Vinotinto ya trabaja con oficialidad en su banquillo, desde la confirmación de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional. Su nombramiento fue un espaldarazo al técnico que había asumido previamente el interinato y que había pasado por los combinados sub-17 y sub-20.

En medio de todo, por esos días de enero cuando se anunció la noticia por medio de la Federación Venezolana de Fútbol distintas figuras dejaron públicamente su opinión y visión de lo que opinaban de la designación.

Sin embargo, uno de los que se esperaba su reacción era nada más y nada menos que César Farías, ex técnico de la selección y que fue uno de los candidatos favoritos para asumir la responsabilidad para esta gestión.

Lo cierto es que el entrenador -que asumió el banquillo del Barcelona de Guayaquil- finalmente ya dejó unas palabras a su homologo en las que envió un mensaje al histórico exfutbolista.

¿Qué dijo César Farías a Oswaldo Vizcarrondo?

El veterano estratega emitió su mensaje para Dsports Ecuador, por donde solo tuvo palabras de buenos deseos para su colega, más allá de que ambos eran alternativa para ese puesto.

"El mayor de los éxitos para Oswaldo Vizcarrondo. Tiene que entender que tiene una responsabilidad mayúscula en el seleccionado nacional. Espero que le vaya muy bien y que pueda hacer bien las cosas", expresó.

Hay que recordar que César Farías dirigió a la Vinotinto durante el periodo de 2007 hasta 2013, tiempo en el que también alcanzó llegar por primera vez a la semifinal de la Copa América (2011), con Oswaldo Vizcarrondo justamente jugando como titular en ese equipo.