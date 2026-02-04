Copa del Rey: Revisa todos los goles y resultados de la jornada del martes

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey siguió su recorrido este martes 4 de febrero, en los duelos correspondientes a los cuartos de final de la edición 2025-26. Una jornada que dejó muchos goles y compromisos de mucha emoción, todos ellos a traves de la multiplataforma de Meridiano, en exclusiva para Venezuela.

En señal abierta en los hogares venezolanos disfrutaron del encuentro entre Alavés y la Real Sociedad, en un careo donde la escuadra del venezolano Jon Aramburu terminó llevándose la mejor parte con marcador de 2-3.

Los tantos por la Real fueron obra de Mikel Oyarzabal (15'), Gonçalo Guedes (76') y Orri Óskarsson (80'), mientras los tantos del Deportivo llegaron por Abde Rebbach (8'), y Toní Martínez (29').

Athletic Bilbao ganó su pase en Copa del Rey en el último suspiro

El otro compromiso de la jornada lo protagonizaron en el campo de Mestalla el Valencia y el Athletic Club Bilbao, este último que pudo quedarse con la alegría en el último momento del duelo.

En el partido se abrió el marcador por obra de Umar Sadiq, quien anotó en propia puerta a favor de Bilbao al minuto 26' y luego se redimió de su error al 35', tras aprovechar un error del guardameta Alex Padilla que dejó esa pelota suelta en el área.

Posteriormente, con el compromiso de ida y vuelta, de una área a la otra, llegaría el tanto de los vascos en el último suspiro del partido y cuando la prórroga parecía la opción más real.

El gran protagonista fue Iñaki Williams al 90+6, quien remató un gran centro enviado por su hermano Nico Williams, para felicidad de todo el equipo quien se ganó su cupo a la semifinal.

En esta instancia de Copa del Rey ya esperaba el FC Barcelona, tras ganar el pasado lunes al Albacete con un ajustado marcador de 1-2, con goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo.