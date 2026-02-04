Nicky Minaj hace fuerte confesión en contra del esposo de Beyoncé

Suscríbete a nuestros canales

La cantante trinitaria Nicky Minaj no se quedó callada y utilizó las redes sociales para lanzar de todo en contra de Trevor Noah, los Premios Grammys y el rapero estadounidense Jay-Z.

Nicky en contra Jay

La intérprete de “Super Bass”, posteó en X una fotografía del empresario cuyo nombre real es Shawn Corey Carter, afirmando que él estaría implicado en supuestos actos criminales, rituales y conspiraciones políticas.

Recordemos que la artista de 43 años ha estado apoyando al líder republicano Donald Trump, acompañándolo en diversos discursos y defendiéndolo que cualquiera que señale su mandato presidencial.

Aunque Nicky no mostró prueba de los señalamientos en contra de Jay-Z, dejó al público bastante impactado y levantó muchos comentarios en las plataformas digitales.

Nicky apoyando a Trump

La artista ha enfrentado altercados no solo con el esposo de Beyoncé, sino con otras celebridades como Cardi B.

Las polémicas para Nicky comenzaron en el 2025 cuando lanzó de todo metting de Trump, arremetiendo en contra de las mujeres transgéneros.

Sin repuesta por parte de Jay-Z

Hasta el momento el artista estadounidense, ni sus representantes han emitido algún comentario sobre las acusaciones de la Minaj, realizadas el domingo 2 de febrero, noche de los Premios Grammy 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.