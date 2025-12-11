La hija de Beyoncé revoluciona el partido de Los Ángeles Lakers

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 10 de diciembre, Blue Ivy Carter, la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z, protagonizó una salida poco habitual pero totalmente icónica durante el partido de la NBA entre los Los Angeles Lakers y los San Antonio Spurs.

La joven de 13 años no solo fue acompañante de su papá, sino que se ganó los reflectores del Crypto.com Arena con un estilo y presencia que más de uno comparó con su famosa mamá, a quien acompañó en su última gira como bailarina estrella.

El deslumbrante look de la hija de Beyoncé

Blue Ivy aterrizó en la cancha con una chaqueta de cuero Balenciaga oversize, unos jeans cargo de corte relajado, un bolso de Diesel y unas Isabel Marant wedge sneakers en burdeos, un guiño directo al icónico calzado que su madre popularizó hace más de una década.

Sus cabello lacio oscuro y actitud tranquila completaron una imagen tan poderosa que muchos fans en redes aseguraron que la joven era prácticamente un “mini-Beyoncé” caminante. Comentarios como “Parece una foto antigua de Queen Bey” inundaron las redes.

Papá Jay-Z disfruta con Blue Ivy

Mientras la jovencita de 13 años deslumbraba con su outfit, Jay-Z optó por un look mucho más discreto, completamente en negro, fiel a su estilo personal. Pero las cámaras no solo captaron moda. También se vieron momentos tiernos entre padre e hija.

Las conversaciones durante el partido, las risas y la complicidad propia de un encuentro familiar especial enterneció al público. Además, durante el juego tuvieron un encuentro casual con LeBron James.

Esta no fue la primera vez que Blue Ivy acapara titulares en un evento deportivo. A lo largo de los años, ha sido vista en varios encuentros importantes: desde finales de la NBA hasta el Super Bowl junto a sus padres, siempre dejando huella.