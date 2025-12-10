Dayanara Torres se las canta a Fátima Bosch tras polémica entrevista en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo durante una entrevista realizada en el programa “Pica y se extiende” de Telemundo, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, tuvo una tensa entrevista en la que abordaron temas de la polémica que rodea su coronación.

En la conversación se generó el debate sobre si las candidatas con pasaporte menos “cotizado” y por tanto con visas más difíciles, tienen las mismas opciones reales de ganar que otras que cuentan con más posibilidades.

Su respuesta fue dirigida a defender que todas deberían tener igualdad de oportunidades, pero, admitió que, la organización muchas veces debe “buscar a alguien que pueda viajar fácilmente”. Esta opinión desató la furia de muchos y la inconformidad de otros como Dayanara Torres.

Dayanara Torres en contra de Fátima Bosch

Al conocer las declaraciones de Fátima, Dayanara Torres quien fue Miss Universo 1993, no dudó un segundo en expresar su desacuerdo en vivo durante su participación en el programa “Enrique Santos Show”.

Con tono firme y crítica, la puertorriqueña comentó que hasta ese punto, la entrevista había ido bien, “pero cuando mencionó lo de la visa, no”. “¿Cómo va a ser así? Por lo menos en otros años no era así”, dijo.

“Todas van, todas participan, todas tienen la misma oportunidad de ganar”, sentenció la expareja de Marc Anthony. Para ella, la respuesta de la mexicana fue injusta e inaceptable, misma opinión que comparten los usuarios en redes sociales.

¿Qué dijo exactamente Fátima Bosch?

Cuando Carlos Adyan le preguntó: “¿Qué tendrías que decirles a esas chicas que quizás no tienen el privilegio de tener una visa como la tuya?”, Fátima no tardó en dar esa respuesta que fue calificada incluso de racista.

“Todas deberían de tener las mismas oportunidades de ganar obviamente sin importar su pasaporte. Pero como organización tienes que entender que es una empresa y es un trabajo, entonces tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo. Si tienes que viajar por el mundo es obvio que necesitas a alguien que pueda viajar fácilmente”, dijo.