Llega a la Rinconada la primera hija de Justify que costó $500.000 como dosañera

La tarde de este martes, 9 de diciembre, se dio a conocer mediante las redes sociales que propietarios venezolanos compraron a la primera hija del Triplecoronado norteamericano del 2018 y actual semental de purasangres Justify para que venga a correr a La Rinconada el próximo año.

Primera hija de Justify en La Rinconada

El turfman venezolano Javier Farache publicó este martes en su cuenta personal de la red social X que la tresañera Chasing The Storm habría sido comprada por propietarios venezolanos para que participe en el turf nacional en la temporada hípica nacional 2026.

La tresañera se convertiría así en la primera cría del triplecoronado norteamericano del 2018 en venir a Venezuela para correr y luego ser una increíble opción como yegua madre para la cría nacional.

Chasing the Storm es nacida el 14 de enero del 2022 y es producto del semental Justify en la yegua madre Mía Karina, la cual hizo campaña en Puerto Rico, y es nieta de Jazil, (semental del ganador del Simón Bolívar del 2012, Comediante) y viene a ser parte de la línea de sangre del triplecoronado argentino Telescópico.

La tresañera cumplió una campaña de una victoria en tres participaciones bajo el entrenamiento de William Mott y y fue montada en su última carrera por Taylor Kingsley. Chasing The Storm rompió el Maiden el pasado 2 de octubre en el óvalo de Presque Isle Downs, donde ganó en un Maiden Special de $36.000, en recorrido de 1.700 metros.

La purasangre había sido subastada como dosañera en las pasadas subastas de Fasig-Tipton en mayo del 2024 por SGV Thoroughbreds, quienes la consignaron y la lograron vender en $500.000 a Case Clay Thoroughbred Management, propietarios hasta este martes.