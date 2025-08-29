Hijo del triplecoronado Justify del Godolphin muere por esta causa

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes se pudo conocer por intermedio del Godolphin, que su pupilo Ruling Court, ganador de 2000 Guineas de este año, hijo del triplecoronado Justify, fue sacrificado durante el fin de semana.

Ruling Court, el brillante ganador de las 2,000 Guineas, ha sido sacrificado debido a complicaciones por laminitis, según un comunicado publicado en el sitio web de Godolphin.

Charlie Appleby comentó: "Todos en Godolphin están profundamente entristecidos por la pérdida de Ruling Court." Nos dio a todos un día fantástico en Newmarket en mayo y lo echaremos mucho de menos. Me gustaría agradecer a todo el equipo, que hizo todo lo posible para salvarlo.

Una compra de 2,3 millones de euros en la venta Arqana Breeze-Up, Ruling Court produjo una actuación memorable para ganar las Guineas sobre Field Of Gold.

Posteriormente terminó tercero detrás de ese rival en los St James's Palace Stakes en Royal Ascot y fue visto por última vez ocupando ese mismo lugar al aumentar a 10 furlongs en los Coral-Eclipse Stakes en Sandown.

Ruling Court, tenía previsto correr Derby de Epsom G1 en junio, sin embargo, el mismo de la carrera surgió el retiro de última hora por reblandecimiento de la grama. En su lugar, corrió en Royal Ascot, donde terminó tercero en el St. James's Palace Stakes antes de ocupar la misma posición en su última participación en el Coral-Eclipse.

Su éxito en el Grupo 1 formó parte de un fin de semana histórico para Godolphin, quien también atacó 24 horas después con Desert Flower en las 1000 Guineas. El doblete del Clásico en Gran Bretaña, sumado a las victorias de Good Cheer y Sovereignty en el Kentucky Oaks y el Derby, respectivamente, contribuyeron a unos días inolvidables para los principales propietarios.

¿Qué es la laminitis?

La laminitis es una inflamación del tejido blando del casco del caballo que puede desestabilizar el hueso pedal y causar dolor extremo. Se estima que uno de cada diez caballos y ponis padece esta afección cada año, aunque los casos no siempre son mortales. Las causas incluyen dietas ricas en azúcares y almidón, un cuidado deficiente del casco y una carga excesiva de peso como resultado de una lesión.