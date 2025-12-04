Juegos de la Semana 14 de la NFL: Duelos vitales para avanzar a los playoffs

Suscríbete a nuestros canales

La Semana 14 de la temporada de la NFL presenta duelos de suma importancia para los equipos que luchan por un lugar en los playoffs. El foco principal del domingo está en la AFC Norte, donde los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers se enfrentarán con un récord idéntico de seis triunfos y seis derrotas.

El ganador asegurará en solitario el liderato de la división a falta de solo cuatro juegos. Este partido es especialmente crítico, ya que la división Norte es la menos competitiva, lo que sugiere que únicamente el primer lugar obtendrá un boleto a la postemporada. Los Ravens, que juegan en casa, parten como favoritos.

Los Chiefs al borde de la eliminación

Ese mismo domingo, los Kansas City Chiefs (6-6) tienen una misión vital si desean alcanzar la ronda de comodines, pues están obligados a vencer a los Houston Texans. Actualmente, los Chiefs se encuentran fuera de los siete puestos de clasificación en la AFC, mientras que los Texans (7-5) tienen una mejor marca y están pisándoles los talones a los equipos de wild card como Buffalo Bills y Los Angeles Chargers.

La jornada se completa con el inicio del jueves entre los aspirantes a playoffs de la NFC, Dallas Cowboys y Detroit Lions, y los partidos Jaguars-Colts y Packers-Bears.

La actividad de la jornada 14 culminará el lunes con el duelo entre Los Angeles Chargers y los Philadelphia Eagles. Los Chargers necesitan ganar para asegurar su posición en la postemporada de la AFC, mientras que los campeones Eagles están enfocados en alcanzar la cima de la NFC, que actualmente ostentan los Bears y Rams.

Con cuatro partidos restantes en la temporada regular, cada victoria se vuelve fundamental para definir la tabla de clasificación de ambas conferencias.

Partidos de la semana 14

Jueves 4.12: Lions-Cowboys.

Domingo 7.12: Falcons-Seahawks, Bills-Bengals, Browns-Titans, Vikings-Commanders, Jets-Dolphins, Buccaneers-Saints, Jaguars-Colts, Ravens-Steelers, Raiders-Broncos, Packers-Bears, Cardinals-Rams, Chiefs-Texans.

Lunes 8.12: Chargers-Eagles.

Descansan: Patriots, Giants, 49ers y Panthers.