MLB: Primer gran refuerzo: Los Rays contratan al jardinero central Cedric Mullins

Los Rays de Tampa Bay han iniciado una nueva y activa etapa, marcada no solo por un reciente cambio en la propiedad del equipo, sino también por una notable estrategia de reforzamiento de cara a la próxima temporada. El primer gran movimiento en la agencia libre apunta a blindar la defensa y añadir velocidad a su lineup.

Detalles del Acuerdo con Mullins

Fuentes de la MLB dieron a conocer este miércoles (el día de la publicación original) la inminente contratación del jardinero agente libre Cedric Mullins.

Términos: Mullins firmará un contrato de un año valorado en siete millones de dólares , según reportó el periodista Ken Rosenthal de The Athletic .

Confirmación: El acuerdo está pendiente únicamente del examen físico de rutina del jugador, tal como lo informó Jon Heyman del The New York Post.

La firma de Mullins representa una adición clave, proporcionando una presencia probada en el jardín central para el mánager Kevin Cash.

Desempeño Reciente y Trayectoria

Mullins, de 30 años, pasó los primeros siete años y medio de su carrera en la División Este de la Liga Americana con los Baltimore Orioles, donde se consolidó como una estrella. Posteriormente, fue traspasado a los New York Mets en la fecha límite de cambios de 2025 en un intento por mejorar los jardines en Queens.

Sin embargo, el tramo final de la temporada 2025 fue complicado para Mullins a nivel ofensivo. Con los metropolitanos, presentó varios problemas en el plato, bateando apenas .182/.284/.565 con dos jonrones y 10 carreras impulsadas.

A pesar de su bajo rendimiento reciente, su trayectoria general habla de un jugador de alto calibre:

All-Star: Fue seleccionado al Juego de Estrellas en la temporada 2021 , un año en el que superó la marca de 30-30.

Estadísticas de Carrera: Acumula 103 jonrones con un OPS (Porcentaje de Embasarse más Slugging) de .736 a lo largo de su carrera.

Un Defensor de Élite para Tampa Bay

El verdadero valor de Mullins para los Rays reside en su capacidad defensiva. Reconocido como uno de los jardineros centrales más dinámicos del béisbol, aporta una velocidad de carrera superior a la media.

La temporada pasada, Mullins se destacó como un defensor sólido, ubicándose en el percentil 87 en Outs Por Encima del Promedio (OAA) en el sistema Statcast de la MLB. Su velocidad le permite realizar atrapadas aparentemente imposibles mientras patrulla los jardines, lo que será un gran activo para la defensa de pitcheo de Tampa Bay.

Con esta adquisición, los Rays no solo ganan un bateador que, con suerte, puede recuperar su forma de All-Star, sino un defensor de élite en una posición crítica.