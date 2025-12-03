LVBP: Caribes aprovecha las virtudes de “Er Chico” para ser los mejores en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Jugar en casa en el mayor número de casos representa una ventaja para cualquier equipo deportivo, y si se tiene la capacidad de sacar provecho de las características físicas de su sede, como dimensiones del campo, por supuesto será un plus. Así lo han hecho en Caribes de Anzoátegui durante este torneo de LVBP.

Cuando de cuadrangulares se trata, llegada la jornada de este 3 de diciembre, Tiburones de La Guaira con 46 apuntala el circuito, 13 de ellos por cierto los dejó el novato Jadher Areinamo; a ese grupo le siguen precisamente los aborígenes junto a Bravos de Margarita que han destapado 42, y una cuota sustancial la han construido en casa.

Caribes de Anzoátegui, auténtico poder en casa

Desde siempre, ha sido notorio que las dimensiones del campo en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel son cortas en comparación con otros terrenos de cualquier circuito, y de modo particular en este torneo 2025/2026 han sacado provecho de ello.

A la fecha, los cariberos son el conjunto que más veces se ha ido para la calle en condición de local, 28, particular donde continúan Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas con 22, Tiburones 21, Cardenales de Lara 18, Bravos 13, Tigres de Aragua 10 y Águilas del Zulia 6.

LVBP - Estadísticas - Beisbol - Números

Cabe destacar, que la tribu en su feudo ha realizado 20 compromisos de los 28 agendados, algo que subraya la capacidad de sus integrantes de sacar provecho de las características de su campo.

En el caso de Navegantes y Leones, también han desarrollado 20 duelos como locales, Tiburones 19, Cardenales 19, Margarita 17, Tigres 19 y Águilas 19, por lo que de no haber una caída significativa del ritmo, se prevé que en Anzoátegui concluyan la presente eliminatoria como los número 1 del apartado.