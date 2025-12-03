Hijo de Nacho cumplió 21 años y así fue la celebración

Suscríbete a nuestros canales

Diego Mendoza, hijo del cantante y compositor Nacho, cumplió 21 años, teniendo una bonita e íntima celebración junto a su familia.

A través de Instagram, Miguel Ignacio Mendoza, nombre de pila del artista, compartió un video de cómo celebraron la vuelta al sol de su retoño mayor con pasteles, cantando, bonitas palabras y el enorme cariño de sus hermanos.

Momento de unión

Todos agarrados de las manos, desearon palabras de amor para el mayor de los Mendoza, destacando que esperan que siempre tenga una vida llena de felicidad, cariño y respeto por quienes lo quieren.

“Sabes lo importante que eres para nosotros, te amamos y esperamos que tengas una vida maravillosa, llena de felicidad siempre”, dijo Nacho con mucha emoción.

Uno de los momentos más bonitos del video, fue ver a Melina la hija más pequeña de intérprete de “Mi niña bonita”, buscar un regalo para su hermanito mayor. Además, Diego logró descifrar de quiénes eran los regalos que recibió.

Palabras de amor

Santiago, Miguel, Mathías, Mya Michelle y Melina, llenaron a su hermano de muchos regalos. Nacho también extendió palabras para la madre de su primer hijo, Yoelmys Rivero, por la crianza y enseñanzas que le ha dado.