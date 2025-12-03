LVBP: Carlos Rodríguez gran baluarte del inspirado Magallanes por números como estos

Suscríbete a nuestros canales

"Ningún equipo es tan bueno como cuando gana, ni tan malo cuando pierde", aforismo que bien cala en cada uno de los ocho elencos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero quizás de modo más particular en el caso de los Navegantes del Magallanes, el elenco caliente del momento que ajustó su brújula para ahora tener plenas opciones de postemporada; en ese trabajo grupal, Carlos Rodríguez es uno de los nombres sobresalientes.

En realidad, el desempeño del jardinero se puede decir bastante ha influido en los resultados de su grupo; desde su incorporación el pasado 4 de noviembre y hasta el 8 del mismo mes, para él se trató de un lapso complicado a la ofensiva. En 5 partidos se fue de 20-1 para paupérrimo promedio de .050.

Pero el 9 de noviembre, en la felpa de 11x4 asestada a Leones del Caracas, ese día ligó de 6-4 con la que inició cadena de ocho partidos al hilo con al menos 1 indiscutible, así como cuatro juegos multihits, en uno de ellos sonó 3 ante los mismos melenudos.

Ese importante ritmo, donde acumuló de 33-15 para .455, le permitió rebotar el average hasta .302, es decir, solo requería su prudencial tiempo para entrar en ritmo y hacer los ajustes correspondientes.

Carlos Rodríguez ¡Y palo y palo y palo!

Desde esa racha simplemente se desbocó un caudal que hasta ahora cuesta desacelerar; a la jornada siguiente de frenar su cadena, de inmediato respondió con 4-4 a expensa de los Bravos de Margarita; ese partido sumado a los siguientes 9, con el madero terminó de 41-17 que representó promedio de .415.

La incidencia de todo esto se apreció también en las pizarras finales del equipo; al 9-11 tenían marca de 5-14, pero con el reaccionar de su toletero zurdo se mejoró a 18-21 porque en el lapso de dejó 13-7.

Entonces ¿Cómo vaya Carlos Rodríguez irá Magallanes?