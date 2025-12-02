Reconocido merenguero venezolano en estado crítico tras sufrir 3 infartos

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 1 de diciembre, el comediante venezolano ‘El Moreno Michael’ dio la triste noticia de que el merenguero venezolano, Leo Díaz, está atravesando un difícil momento con su salud, luego de haber sido víctima de tres ataques al corazón.

El mal estado del merenguero venezolano

En la publicación del humorista, piden oraciones para el artista quien es recordado por su participación en la orquesta de Wilfrido Vargas. “Mi gente pongamos en nuestro corazón en oración con Dios por la salud y recuperación de nuestro querido Leo Díaz”, escribió.

Asimismo, Michael suministró un número telefónico para que todas las personas interesadas en colaborar económicamente con el criollo puedan comunicarse. La cantante Karolina con K, expresó su tristeza por su primo: “Dios por tu mano por la vida de mi primo”, escribió en el mismo post.

Otros internautas se unieron para enviar sus mejores deseos a Leo: “Dios lo proteja y el Dr Jose Gregorio Hernández”, “Mucha salud! En oración”, “Dios en su infinita bondad, lo sane” y “Dios tenga misericordia y sea su médico por excelencia”, fueron algunos de los comentarios.

¿Quién es Leo Díaz?

Leo Díaz nació como Leobaldo José Díaz el 9 de abril de 1965 en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Su carrera profesional comenzó en la década de 1980 como vocalista de la orquesta de Vargas donde se dio a conocer con su potente voz.

En 1989 dio el salto como solista con su álbum debut titulado “Wilfrido Vargas Presenta a Leo Díaz: La Nueva Sensación del Merengue” publicado también bajo el nombre “Por Retenerte” ese mismo año.

Gracias a ese lanzamiento, canciones como “El Moreno Está” captaron la atención del público, consolidando su lugar en el género.

Durante finales de los 80 y gran parte de los 90, Leo Díaz alcanzó gran popularidad en Venezuela gracias a su estilo alegre, su voz característica y su energía en el escenario.

Si bien su base fue el merengue, también incursionó en otros estilos tropicales, adaptándose al ritmo del momento. A finales de los ‘90, su carrera sufrió un golpe duro cuando en 1998 fue víctima de un atentado y recibió un disparo fuera de su casa en Zulia.

Desde entonces, aunque ha hecho algunas apariciones esporádicas, ya no ha retomado grabaciones ni conciertos regulares.