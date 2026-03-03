Linaje de clase en La Rinconada: La nieta del histórico Candy Ride vuelve tras 105 días de pausa

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico en el Hipódromo La Rinconada alcanza su punto álgido este domingo 16 de febrero. La undécima reunión del año presenta una cartelera de diez competencias, donde la novena carrera quinta válida para el juego del 5y6 destaca como uno de los compromisos más parejos de la tarde. En un trayecto de 1.100 metros, yeguas de cuatro años, ganadoras de una carrera, medirán fuerzas en una prueba pautada para las 4:50 p. m.

Entre las inscritas, el nombre de Queen Lety acapara la atención de los cronometristas y analistas. La alazana, defensora de las sedas del Stud ‘Lema’, reaparece tras un periodo de inactividad de 105 días. Su última actuación pública data del pasado 23 de noviembre, fecha en la cual escoltó a la ganadora Bella Luz desde el tercer puesto, a tan solo dos cuerpos de diferencia.

El respaldo de un linaje histórico

La calidad de Queen Lety no es casualidad. Esta hija de Siete C en Catiras Team es nieta del legendario semental argentino Candy Ride, un caballo cuya huella en la hípica mundial es imborrable. Esta herencia genética es la razón principal por la cual su equipo siempre mantuvo un concepto elevado sobre sus capacidades en la pista.

A pesar de su corta trayectoria de apenas cinco presentaciones, la yegua ya conoce el recinto de ganadores y demuestra una regularidad que la convierte en una pieza clave para las combinaciones del pool nacional.

Nuevas alianzas en la arena

Para este compromiso, el entrenador Ramón García Mosquera confía la conducción de la pupila al jinete aprendiz Oliver Medina. Esta será la primera ocasión en que Medina asuma la responsabilidad de guiar las riendas de la alazana, una decisión que busca aprovechar el descargo del joven fusta para potenciar las energías de la yegua en el tramo de velocidad.

El desafío de la reaparición

Queen Lety llega a este compromiso con una preparación física meticulosa. El equipo del Stud ‘Lema’ centró sus esfuerzos en solventar los detalles que la alejaron de las pistas durante tres meses, con el objetivo de presentarla en plenitud de condiciones. Su frescura física, sumada a su velocidad natural en los 1.100 metros, la posiciona como la rival a batir en una quinta válida que promete ser decisiva para los cuadros del 5y6.

Queen Lety viene presidido de varios ejercicios:

Ene 30 M. Parra E/P 16,4 30,2 44 57,3 71,1 (1000) 85 2P 99/ 114,3// muy cómoda y sin hacerle nada con remate de 13,3.

Feb 27 L. Mendoza E/P 19,4 35,4 50,4 (600) 65/78,4// de carrerón, cómoda con remate de 15. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.