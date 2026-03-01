Norkys Batista rompe el silencio sobre su "deportación" de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Norkys Batista es una actriz que se caracteriza por decir lo que piensa y siente. Fue lo que pasó en una reciente entrevista en la que habló de varias opiniones que habían realizado de ella, y de su estadía en Miami, Estados Unidos, donde vive con su esposo e hijo.

Norkys sin filtros

En una entrevista con Franklin Suárez, la exreina de belleza contó que su decisión de quedarse en suelo estadounidense llegó por la opinión de muchas personas que indicaron que había sido deportada de ese país.

Batista contó que esa información fue totalmente falsa y por eso decidió quedarse para callarle la boca a las personas, demostrando que estaba residente en el país que hoy dirige el republicano Donald Trump.

“Eso fue una mentira que mucha gente creyó y que muchos periodistas apoyaron. Y por el tema de dejar mi nombre impecable, decidí sacar mi residencia como una meta. Fueron tres años guardaditos y me aprobaron mi residencia”, indicó.

La caraqueña que participó en el 2025 en “Top Chef VIP 4”, destacó que le dieron la residencia permanente por su trabajo en la televisión y larga trayectoria.

“Cerré la boca de muchos, hice justicia. Ese fue el verdadero propósito”, comentó.

Estadía en Estados Unidos

La morena de 48 años, lleva varios años radicada en Miami, donde su hijo Sebastián se graduó del bachillerato y hoy estudia en la Universidad.

Mientras que ella trabaja con marcas, realiza contenido para redes sociales, viaja a diversas ciudades como Las Vegas, y se proyecta en realities y programas de Telemundo.