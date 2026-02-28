Telemundo frena altercados y enfrentamientos en "La Casa de los Famosos"

Suscríbete a nuestros canales

La tensión, gritos y problemas se mantienen muy fuerte en la sexta temporada del reality “La Casa de los Famosos”. La jefa de la lujosa residencia se vio obligada en sentar a todos los participantes y hablarle muy claro de las normas de convivencia en el juego.

Fuertes peleas

En los últimos días la tensión ha escalado entre participantes como Sergio Mayer, Eduardo Antonio “El Divo de las Placetas”, Kenny Rodríguez y Fabio Agostini, estos dos últimos casi se van a las manos en el 24/7.

Fue en el posicionamiento que ambos participantes se vieron cara a cara, lanzándolo palabras fuertes como “agresivos”, “peor”, “peleadores” y hasta “pegar”.

La situación fue tan complicada que el show que produce Telemundo tuvo que suspender la transmisión, por lo que se estaba mostrando.

Otros participantes intercedieron para separarlos y evitar que la situación hubiese sido peor. Recordemos que la regla principal del show es no tener agresiones físicas.

Además, en días pasados el influencer Kunno había sostenido un altercado con Josh Martínez, este último agarró con sartén, en lo que parecía querer pegarle a su compañero.

Palabras de la jefa

La voz que dirige la casa se mostró bastante molesta y decepcionada del espíritu de la competencia. Destacó, que se pueden mantener diferencias en el show, pero, jamás jugar con el acercamiento físico.

“Los invito a la reflexión, de ser necesario puedo sancionarlos. He visto y escuchado cosas que espero que no reine en mi casa, se puede discutir, pero no se puede cruzar la línea del irrespeto entre ustedes, la intensidad no debe ser agresiones”, aseveró.

El público ha señalado que la sexta temporada ha estado llena de muchos altercados desde su comienzo el martes 17 de febrero del 2026.