El último adiós a Willie Colón será público: conoce el itinerario

La familia del legendario salsero Willie Colón, uno de los pilares de la salsa, confirmó detalles de las ceremonias de despedida que permitirán a sus seguidores rendirle homenaje tras su muerte a los 75 años.

La noticia movilizó a sus fanáticos de todo el mundo, quienes podrán acercarse a despedir al maestro de la salsa en un acto público a dos semanas de su triste fallecimiento en la ciudad de Nueva York.

El adiós colectivo a Willie Colón

Luego del fallecimiento de Willie Colón el pasado 21 de febrero en el Hospital Presbiteriano de Bronxville, Nueva York, sus familiares han organizado un programa de homenajes póstumos que incluye un velatorio abierto al público.

Esto se realizará el domingo 8 de marzo de 03:00 p.m. a 08:00 p.m., en la Funeraria McMahon, Lyon & Hartnett en White Plains, Nueva York. Este homenaje público sigue a un velatorio privado realizado el sábado 7 al que asistirán solo familiares y amigos cercanos.

La apertura al público representa una oportunidad única para que admiradores de todas las edades se acerquen a recordar a quien fue uno de los grandes innovadores del género salsero y referente del movimiento musical latino desde la década de 1960.

Misa funeral y legado musical

Además de la jornada del 8 de marzo, la familia anunció que se celebrará una misa funeral pública el lunes 9 de marzo a las 9:30 a.m. en la imponente Catedral de San Patricio en el centro de Manhattan, en la que también planean honrar su vida y obra.

Aunque el entierro será de carácter privado, la programación abierta al público que fue publicada por su familia en redes sociales, ha sido bien recibida por los fans que vieron en Willie Colón a un músico virtuoso y a un embajador cultural cuyo legado marcó la historia de la salsa.

Entre tanto, la familia también invitó a los asistentes y seguidores a donar al programa de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Universidad de Columbia en lugar de enviar flores al funeral. Este llamado busca apoyar la atención de personas afectadas por esta enfermedad.