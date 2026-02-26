Novia de Vinicius Jr. sorprendida besando a otro hombre ¡Pícara!

Suscríbete a nuestros canales

Virginia Fonseca, novia de Vinicius Jr. está en boca de todos luego de besar a otro hombre en un programa de televisión en su natal Brasil.

La joven presentadora de 26 años compartió el tierno beso que le dio a un famoso conductor en el último programa de “Sábado con Virginia”, un espacio que se trasmitió por primera vez en 2024.

Para cerrar con broche de oro, la novia de Vinicius intercambió un piquito con el caballero entre aplausos y risas.

“Hoy grabamos nuestro último show de SÁBADOS CON VIRGINIA. Cerramos este ciclo con mucha gratitud en nuestros corazones. Aprendí, evolucioné, sonreí, conocí gente maravillosa, y estoy eternamente agradecido a SBT por hacer realidad mi sueño de convertirme en presentadora”, escribió en la publicación sin mencionar el beso.

A pesar de este momento, el futbolista del Real Madrid comentó el post ofreciéndole el apoyo a su pareja. “El más grande”, desatacó Vinicius en la publicación.

La relación de Vinicius Jr. y Virginia Fonseca

Virginia Fonseca y Vinícius Jr. confirmaron su relación amorosa a finales de octubre de 2025 tras semanas de rumores, oficializándola con un viaje a Mónaco.

La pareja se conoció tras un intercambio de mensajes y han superado crisis públicas como la que les salpicó el 2025 por una infidelidad del deportista, ante la cual pidió disculpas, logrando posteriormente un "reinicio" de la relación.