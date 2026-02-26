La EK Xpress Lite abre concesionario en Caracas y llega para estremecer el mercado

Suscríbete a nuestros canales

Inundar el mercado con 19 nuevos modelos en 2025 no fue suficiente: EK, Empire Keeway, salió al ruedo este 2026 con la EK Xpress Lite, la moto que marcará un hito en la industria automotriz por sus prestaciones y porque es la de precio más asequible de la marca. El lanzamiento fue en Súper Motos EK, nuevo concesionario de la marca en la urbanización Colinas de Bello Monte, Caracas, en un evento motero animado por Salsamir, El Arabito de la Salsa, el muy querido Samir Bazzi.

El nuevo modelo conserva el look clásico con un nuevo diseño, con estilo, agilidad y rendimiento, y es ideal para la ciudad, lo que caracteriza la gama Xpress. Con su motor 150 c. c., 12.3 HP y 10.5 NM, carburada, enfriada por aire, caja de 5 velocidades, frenos de banda (tambor) y rines de rayo, llega para convertirse en la favorita del día a día en Venezuela.

Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK, afirmó que “pensamos esta moto con la agilidad y potencia que han caracterizado a la línea Xpress, pero, ahora, adaptable al presupuesto de quienes quieran su EK nueva, y con la misma calidad y durabilidad. Además, tiene un look atractivo y moderno, características tecnológicas funcionales y un rendimiento fiable para el traslado diario en la ciudad”.

La EX Xpress Lite es el primer modelo nuevo de la ensambladora este año. La integrante Lite de la familia Xpress incluye iluminación de halógeno, tacómetro analógico y una parrilla robusta. Es una motocicleta potente, ligera, moderna, rendidora y hará que su conductor desborde actitud y estilo.

Es un medio de transporte ágil y con estilo para la movilidad urbana diaria, “ideal para ahorrar tiempo y dinero en la ciudad, con un consumo eficiente de combustible, mantenimiento de bajo costo… es una moto práctica para jóvenes y, para no tan jóvenes, para todos en desplazamientos cotidianos, y hasta para trabajar. Va a ser la favorita para el día a día en Venezuela, estamos seguros”, dijo Plaza.

La EK Xpress Lite tiene una garantía de 2 años o 20.000 km que cubre motor y caja, y está disponible en colores negro, rojo, azul y blanco, en la red de más de 170 concesionarios EK en todo el país. Súper Motos EK, además, también venderá CFMOTO, la marca premium de alta cilindrada que comercializa exclusivamente Empire Keeway en Venezuela.

Para ubicar los concesionarios, hay que acceder a empirekeeway.com sección Dónde Comprar. EK cumplió 23 años de operaciones continuas en el país, ensamblando La Moto que Mueve a Venezuela. En redes sociales, @empirekeeway Instagram.