So Happy, con la leyenda Mike Smith, sometió al caballo invicto de Bob Baffert en el Santa Anita Derby (G1)

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¡Qué emoción! ¡Qué carrera! Nos deparó el Santa Anita Derby (G1) con una bolsa de $500,000 en distancia de 1,800 metros, que se corrió este sábado en la pista principal de Santa Anita Park en su edición 89. Esta prueba tuvo el enfrentamiento del ejemplar Potente (invicto en dos) y el potro So Happy (en evolución) con la monta de la leyenda viviente Mike Smith, quien lució como en sus mejores momentos, para llevarse los honores.

Kentucky Derby: Mike Smith y So Happy sacaron la casta

En una cartelera de 12 carreras, la número 10 fue reservada para “The Great Race Place”, el Santa Anita Derby (G1) que otorgó 100 puntos para el vencedor So Happy, con Mike Smith en su lomo, que se fajó con el ejemplar Potente con la monta de Juan Hernández, tomó la punta desde la partida y con su jinete encima marcó los parciales de la carrera en 23,03; 46,79; y 1:11,11. En la recta final parecía que el invicto de Bob Baffert tenía la prueba en el bolsillo.

Sin embargo, So Happy de Mark Glatt con el control de Mike Smith se le vino encima en los últimos 200 metros, donde protagonizaron una pelea férrea hasta promediar los últimos 100 metros. Con el hijo de Runhappy, So Happy, pasó a dominar la carrera y con la superestrella del sillín Mike Smith se adjudicó la victoria en crono de 1:49.01 para 1,800 metros.

So Happy, hijo de la yegua So Cunning por Blame, consigue su tercera victoria en cuatro presentaciones, para sus propietarios Norman Stables LLC y Saints or Sinners, quienes adquirieron este potro por $150,000 en las ventas de Ocala Breeders’ Sales March para potros en entrenamiento en el 2025.

Con estos 100 puntos So Happy totaliza 115 y se mete dentro del top 10 de los 20 que podrán estar presentes en la edición 152 del Kentucky Derby (G1) a correrse el sábado 2 de mayo con una bolsa de $5,000,000 en premios en el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky.