Albus sorprende con una bestial atropellada para quedarse con el último Wood Memorial Stakes (G2) camino a Derby de las Rosas

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Esta semana se llevó a cabo la edición 101 del Wood Memorial Stakes (G2), que se corrió por última vez en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York. Albus, con el jinete Jaime Torres, aprovechó los parciales para atropellar en los metros decisivos y quedarse con la presente edición que otorgó 100 puntos para el ganador y un puesto seguro para la edición 152 del Derby de las Rosas, este 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky.

Albus se mete en los 20 para el Kentucky Derby (G1)

La tarde de este sábado 4 de abril en Nueva York, fueron celebradas 12 carreras, entre ellas el Wood Memorial Stakes (G2), dotado con 750,000 dólares, una prueba de nueve furlongs, en la que se desarrolló con parciales cómodos que le permitió al ganador del evento, Albus, con la monta de Jaime Torres para Riley Mott, atropellar en los 200 finales y quedarse con este evento.

Napoleon Solo se encargó de marcar los parciales del evento desde la partida hasta la entrada de la recta final, con splits de 22,92; 47,30 y 1:12.04, cuando comenzó a dar muestras de cansancio. Esto le permitió al resto del grupo acercarse y comenzar los avances por el centro y por la parte más externa de la cancha.

Albus, surge entre este pelotón que enredó la carrera, y con una habilidad su jinete Jaime Torres pudo solventar los contratiempos para tomar el control de la prueba y parar el cronómetro en 1:51.71 para 1,800 metros sobre una pista enlodada.

Albus es un hijo de Yaupon en Adream por Bernardini, que mantuvo su invicto en la temporada en dos presentaciones, y que significó la cuarta en total. Corrió para los colores del Pin Oak Stud LLC, y consigue 100 puntos que lo colocan en el top 10 y con amplias posibilidades de que llegue al Kentucky Derby (G1).