Iron Honor vs Napoleon Solo por un puesto para las Rosas en el Wood Memorial Stakes G2 en Nueva York

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Esta semana llega la edición 101 del Wood Memorial Stakes G2, que se correrá por última vez en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York. Iron Honor y Napoleon Solo encabezan el grupo de 13 participantes de potros de 3 años que buscan un puesto para la edición 152 del Derby de las Rosas, este 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, Kentucky.

Kentucky Derby: Iron Honor por el Wood Memorial Stakes G2

Iron Honor, propiedad de St. Elias Stable, William H. Lawrence y Glassman Racing, se enfrentará a una mayor distancia en la edición 101 edición del Wood Memorial Stakes G2, dotado con 750.000 dólares, una prueba de nueve furlongs.

El entrenado por Chad Brown, llega tras una victoria en el Gotham Stakes G3, y contará con la monta del jinete Manny Franco. Este hijo de Nyquist está invicto (2-2), y cuanta con 50 puntos de clasificación para el Kentucky Derby.

Napoleon Solo, ahora con Paco López, es el único ganador de Grado 1, busca recuperarse de un destacado quinto puesto en el Fountain of Youth G2. Entrenado por Chad Summers, el hijo de Liam's Map suma 15 puntos en el Derby, 10 de ellos en el Champagne Stakes y 5 en el Fountain of Youth Stakes. Tuvo.

Once ganadores del Kentucky Derby G1

La lista de ganadores anteriores del Wood Memorial Stakes G2, incluye a 11 que luego ganaron el Kentucky Derby; Gallant Fox, 1930; Twenty Grand, 1931; Johnstown, 1939; Count Fleet, 1943; Hoop Jr., 1945; Assault, 1946; Foolish Pleasure, 1975; Bold Forbes, 1976; Seattle Slew, 1977; Pleasant Colony, 1981; y Fusaichi Pegasus, 2000. Gallant Fox, Count Fleet, Assault y Seattle Slew se alzaron con la Triple Corona.

El ganador del Wood Memorial Stakes G2, y los tres primeros clasificados del Peter Pan Stakes G3, de $200,000que se celebrará el 9 de mayo aquí, tendrán exentas las tarifas de inscripción y participación en el Belmont Stakes G1, y su bolsa de $2 millones, que tendrá lugar el sábado 6 de junio en el hipódromo de Saratoga.

El Wood Memorial Stakes G2, que otorga 100, 50, 25, 15 y 10 puntos de clasificación para el Kentucky Derby G1 a los cinco primeros clasificados, está programado como la carrera número 12 del programa de 12 carreras del sábado. Inicia a las 6:34 p.m. hora local.