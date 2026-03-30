Irad Ortiz Jr. se coloca a tiro del récord que ostenta Javier Castellano

Suscríbete a nuestros canales

El cinco veces ganador del premio Eclipse Awards, Irad Ortiz Jr., consumó otro título de Campeonato 2025-2026 cumpliendo compromisos fuera de la ciudad. Ortiz, de 33 años, culminó la principal temporada de invierno del país con 82 victorias en 312 montas, manteniendo una ventaja de 14 victorias sobre el segundo clasificado, Tyler Gaffalione.

Irad Ortiz Jr. se coloca a un campeonato de Javier Castellano

Este es el cuarto título consecutivo de jinete en el Championship Meet para Ortiz Jr., a solo uno del récord de la pista establecido por el miembro del Salón de la Fama Javier Castellano entre 2011-2012 y 2015-2016, y el séptimo en total. El invierno pasado, Ortiz Jr. se convirtió en el primer jinete en ganar el título por sexta vez.

Ortiz Jr., quien es representado por Steve Rushing, finaliza segundo detrás de Gaffalione con $3.94 millones en premios ganados en el Championship Meet. Entre sus victorias se incluyen seis carreras de stakes, entre ellas la Coolmore Fountain of Youth (G2) y la Mucho Macho Man con Commandment, la Forward Gal (G3) con On Time Girl y la Fort Lauderdale (G3) con Wolfie's Dynaghost.

Un logro histórico en manos de un venezolano

El 13 de diciembre, White Claw Woman, entrenada por José D'Angelo, le dio a Ortiz Jr. su victoria número 1000 en Gulfstream Park. Ganador ya cinco veces del premio Eclipse, terminó segundo en la votación para 2025 a pesar de liderar el país con 351 victorias y establecer un récord norteamericano con $40,498,792 en premios.