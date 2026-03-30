Medio meeting asegurado: Emisael Jaramillo virtual campeón del Classic Meet en Santa Anita Park

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La jornada de carreras de este domingo en el hipódromo de Santa Anita Park fue la penúltima del Classic Meet que finalizará el fin de semana del 3,4 y 5 de abril en el óvalo ubicado en el condado de Arcadia en California y volvió a tener al jockey venezolano Emisael Jaramillo como el más destacado de la jornada dominical.

Estados Unidos. Emisael Jaramillo suma dos victorias en Santa Anita Park

La primera victoria de la tarde de este domingo en la costa oeste para el látigo venezolano la alcanzó en la primera prueba de la programación en un Maiden Special Weight de $70.000 donde ganaría con el purasangre Sharon`s Pharoah, pensionada del trainer Jhonathan Thomas en una prueba de 1.800 metros en la grama donde dejaría un tiempo de 1:48.00 para un dividendo de $7.00 a ganador, $3.60 el place y $3.00 el show.

La tresañera es una hija del triple coronado American Pharoah en Marie Madelaine (CHI) por Ivan Denosovich (IRE), la cual consigue su primera victoria en dos presentaciones en la actual temporada de carreras.

Por su parte, el doblete lo alcanzaría en la cuarta competencia en un Maiden Claiming de $17.000 en recorrido de 1.200 metros con el purasangre Next Trick del trainer Rubén Gómez con un tiempo oficial de 1:11.42 y dejar un dividendo de $4.00 a ganador, $2.40 el place y $2.10 el show.

Seis victorias en la penúltima semana del Classic Meet

El jockey venezolano Emisael Jaramillo logró hasta seis victorias entre las jornadas del viernes, sábado y domingo en la programación de carreras y sacó hasta ocho victorias de diferencia con el actual campeón del meeting, el mexicano Juan J. Hernández y el japonés Kazushi Kimura.

Además, Jaramillo se ha colocado como el segundo mayor productor de dinero del meeting, superado solo por el Hernández, pero con un dominio del venezolano también en porcentaje en victorias con 22% de aciertos.