¡Indomable! Emisael Jaramillo dicta cátedra con un doblete dorado el sábado en Santa Anita Park

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La hípica estadounidense vivió una tarde vibrante este sábado 28 de marzo en Santa Anita Park. El emblemático óvalo de Arcadia presentó una programación de nueve carreras, las cuales integraron la oferta principal del Classic Meet correspondiente a la temporada 2025-2026.

La cartelera atrajo a una nutrida concurrencia de aficionados, quienes disfrutaron de un espectáculo de alto nivel en la pista. Este programa sabatino se consolida como uno de los puntos clave del calendario actual, pues los ejemplares en competencia buscaron sumar puntos y prestigio bajo las condiciones ideales del recinto californiano.

Durante el evento en el óvalo de Arcadia, California, el jockey venezolano Emisael Jaramillo logró doblete y se mantiene en el liderato de la estadística del presente meeting.

Jaramillo: Doblete Classic Meet Santa Anita Park

El “Muchacho de la Película” triunfó en la segunda competencia, un Claiming de $32.000 con el cuatroañero Singlemore (número 5), presentado por Bill McLean al dejar un tiempo de 1:10 exactos para los seis furlones (1.200 metros) en pista de arena, además de abonar dividendos de $4.00 a ganador y $3.20 el placé.

Por último, Jaramillo llevó al recinto de ganadores a la tordilla tresañera Channel Place (número 8) en la quinta del programa, un Maiden Claiming de $35.000. La pupila de Doug O’Neill agenció crono de 1:49’’1 para los 1 1/8 millas (1.800 metros) pista de grama, para abonar $9,20 a ganador, $4,80 el placé y $3,00 el show.

Resultados: Santa Anita Park

Con estas victorias, el fusta criollo llega a 42 lauros y se mantiene en la cima de la estadística del Classic Meet, por lo que se destaca en uno de los látigos más efectivos en la Unión Americana.