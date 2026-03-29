Ruta al Kentucky Derby: Renegade con Irad Ortiz Jr. conquista el Arkansas Derby (G1) de $1.500.000

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado 28 de marzo en Oaklawn Park ofreció un espectáculo de primer nivel con una cartelera de 14 competencias. El programa de gala destacó por la inclusión de cuatro eventos selectivos, entre los cuales figuraron dos Stakes y dos Stakes de Grado. El óvalo de Arkansas concentró la atención del turf con esta programación de alta jerarquía.

De las pruebas selectivas de Grado, la edición número 90 del Arkansas Derby (G1) reservada para ejemplares de tres años, fue la más importante en distancia de 1 1/8 milla (1,800 metros) y con una bolsa de $1.500.000 de premio por repartir.

Los cinco primeros buscaron 100-50-25-15-10 en la ruta hacia el Kentucky Derby (G1).

Renegade: Triunfo Arkansas Derby (G1) Camino al Kentucky Derby

El potro Renegade, un hijo de Into Mischief en Spice Is Nice obtuvo la victoria en una atropellada vibrante en la recta final, bajo la conducción del estelar jinete Irad Ortíz Jr., y el entrenamiento de Todd Pletcher.

Renegade, logró el crono en 1:49.3 para el recorrido de los 1.800 metros y abonó un dividendo de $4,00 a ganador, $2,60 el placé y $2,20 el show.

El resto de los competidores en el orden de llegada fueron: Silent Tactic (segundo), Taptastic (tercero), Bricklin (cuarto) y cerró Blackout Time (quinto)

Ahora con estos 100 puntos, el conducido por el cinco veces ganador del Eclipse Award suma también 20 unidades por su victoria en el Sam F. Davis Stakes (G3) para llegar a 120 tantos en la tabla de posiciones para la Ruta al Kentucky Derby (G1) 2026.