¡Final no apto para cardíacos! Commandment gana el Florida Derby (G1) y logra 100 puntos en la ruta al Kentucky Derby

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El óvalo de Gulfstream Park se erigió este sábado 28 de marzo como el eje central del hipismo estadounidense. La penúltima cartelera del Championship Meet ofreció un espectáculo de gala con 14 competencias, donde destacaron 10 Stakes y cinco Stakes de Grado. La jornada reunió a la élite de la industria en un programa de altísimo nivel competitivo.

La prueba estelar para el cierre de la jornada sabatina fue la edición número 75 del Florida Derby (G1) reservado para ejemplares de tres años, en distancia de 1 1/8 millas (1.800 metros) en la pista de arena y contó con un premio de 1.000.000 dólares.

Tras el retiro de tres aspirantes, la nómina definitiva se redujo a seis potros. Los ejemplares buscaron una escala de 100-50-25-15-10 puntos, otorgados a los cinco primeros lugares de la competencia. Este puntaje resulta vital en la ruta hacia el "Derby de las Rosas", evento que recibirá a la élite del hipismo el próximo mes de mayo en Churchill Downs.

Commandment: Victoria Florida Derby (G1) Ruta al Kentucky Derby

El castaño Commandment (número 4), defensor de las sedas de Wathnan Racing, se alzó con la victoria bajo una conducción extraordinaria del jinete francés Flavien Prat. El pupilo de Brad Cox se vino en atropellada por la parte externa para alcanzar al puntero The Puma (número 8), ejemplar que estaba por centro de pista y así Commandment cruzó el espejo por mínima ventaja y con buen remate.

La pizarra oficial quedó definido de la siguiente manera:

1º: Commandment(4).

Commandment(4). 2º: The Puma(8).

The Puma(8). 3º: Chief Wallabee(2).

Chief Wallabee(2). 4º: Nearly(6).

Nearly(6). 5º: Wayne’s Law(3).

El tiempo final fue de 1:49.4 para los 1.800 metros del trayecto. En taquilla el ganador dejó dividendo de $5,80 por concepto de ganador, mientras que el placé y el show se situaron en $3,20 y $2,40 respectivamente.

Ahora con estos 100 puntos el pupilo de Cox suma también los 50 puntos por el triunfo en el Fountain of Youth Stakes (G2) en este mismo óvalo de Florida Downs para llegar a 150 puntos y toma el liderato en la tabla de posiciones en la Ruta al Kentucky Derby (G1) 2026.