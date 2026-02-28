Commandment conquista el Fountain of Youth Stakes (G2) y logra 50 puntos en la ruta al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, se convirtió este sábado 28 de febrero en el epicentro del turf estadounidense. La jornada del Championship Meet presentó una cartelera de gala con 14 competencias, de las cuales uno fue Stakes y ocho ostentaron el estatus de Stakes de Grado que repartieron una bolsa superior a los dos millones de dólares en premios selectivos.

La prueba estelar para el cierre de la jornada sabatina fue el Fountain of Youth Stakes (G2), reservado para ejemplares de tres años, en distancia de 1 1/6 millas (1.700 metros) en la pista de arena y contó con un premio de 425.000 dólares. Tras el retiro de dos participantes, la nómina quedó en nueve potros para ir en la búsqueda a una escala de 50-25-15-10-5 puntos a los cinco primeros lugares en la ruta hacia el "Derby de las Rosas", a disputarse el próximo mes de mayo en Churchill Downs.

Commandment: Victoria Fountain of Youth (G2) Clasifica Kentucky Derby

El castaño Commandment (número 4), defensor de las sedas de Wathnan Racing, se alzó con la victoria bajo una conducción magistral del jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. El pupilo del preparador Brad Cox accionó con paciencia durante el trayecto inicial, pero lanzó su ataque definitivo en el ingreso a la recta final.

A falta de pocos metros para el espejo, Commandment sostuvo un duelo vibrante por el centro de la pista contra Chief Wallabee (número 6), ejemplar que intentó comprometerlo por la parte externa. Sin embargo, la potencia del hijo de la "Máquina" Ortiz Jr. prevaleció sobre su escolta y así cruzó al espejo en franca ganancia.

La pizarra oficial quedó definido de la siguiente manera:

1º: Commandment.

2º: Chief Wallabee.

3º: Solicitude Dude.

4º: Bravaro.

5º: Napoleon Solo (reapareció tras 148 días sin correr).

El tiempo final fue dee 1:43.1 para los 1.700 metros del trayecto. En las taquillas de Gulfstream Park, el ganador devolvió un dividendo de $6,80 por concepto de ganador, mientras que el placé y el show se situaron en $3,20 y $2,40 respectivamente.

Ahora con estos 50 puntos el potro tresañero Commandment consiguió entrar entre los aspirantes a correr en el Kentucky Derby (G1) de 2026. La victoria consolida la exitosa alianza entre Brad Cox y el equipo de Wathnan Racing, quienes ahora poseen uno de los prospectos más sólidos de la generación tresañera en los Estados Unidos.