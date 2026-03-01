Alarma en el Al Nassr: Cristiano Ronaldo se retira lesionado en un triunfo agridulce

Suscríbete a nuestros canales

El Al Nassr logró una victoria crucial de 1-3 ante el Al Fayha en la jornada 24 de la Liga Saudí para mantenerse en la cima de la tabla. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano tras ver a su capitán y máxima figura, Cristiano Ronaldo, abandonar el terreno de juego con evidentes signos de dolor. Fue una noche de contrastes para el luso, quien pasó de la frustración en el área rival a la preocupación por su estado físico.

Un inicio errático desde los once metros

La búsqueda de Cristiano por alcanzar la mítica cifra de los 1,000 goles sufrió un frenazo temprano. Apenas a los 11 minutos de juego, el "Bicho" tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero su ejecución se marchó desviada por el poste derecho del arquero Orlando Mosquera.

Este fallo representó el penal número 36 que el portugués erra en su carrera, un dato inusual para un especialista de su calibre. La frustración del luso fue evidente, más aún cuando el Al Fayha se puso en ventaja antes del descanso gracias a un desafortunado autogol de Abulelah Al Amri.

La remontada y el momento de la lesión

En la segunda mitad, el equipo reaccionó. Bajo la dirección táctica del cuerpo técnico, el Al Nassr adelantó líneas y encontró los frutos en el tramo final. Sadio Mané puso la igualdad al minuto 72, y poco después, un infortunio del portero Mosquera tras un rebote permitió que los visitantes tomaran la delantera.

Pero la alegría duró poco. Justo después del segundo gol, la tragedia deportiva se hizo presente: Cristiano Ronaldo sintió un pinchazo agudo en la zona muscular de su pierna tras un cambio de ritmo. El astro luso se detuvo de inmediato, solicitando el cambio al banquillo.

Alarma médica: ¿Qué tan grave es la lesión de CR7?

La imagen de Cristiano saliendo del campo al minuto 81 ha encendido todas las alarmas en el club de Riad. El delantero fue sustituido por Abdullah Al Hamdan, quien terminó sellando el 1-3 definitivo.

A falta de un parte médico oficial, las primeras impresiones sugieren una molestia en los isquiotibiales, una lesión que a sus 41 años (en el contexto de 2026) requiere de un cuidado extremo. La preocupación no es solo por su ausencia en los próximos compromisos de liga, donde el Al Nassr aventaja al Al Ahli por apenas dos puntos, sino por su ritmo competitivo en un tramo decisivo de la temporada.