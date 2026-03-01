WBC: Así van los números de los lanzadores de la Selección de Venezuela en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela tiene su arsenal listo para afrontar el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Para esta edición, el manager Omar López ha tenido que lidiar con múltiples bajas en su cuerpo de lanzadores, pero con todo y eso cuenta con varios brazos de mucha calidad que ya están demostrando cosas buenas en el Spring Training.

Lanzadores cumplidores

Muchos fanáticos y analistas apuntan que, en el papel, el pitcheo es el punto débil del combinado venezolano. Y es que solo basta con recordar que la lesión de Pablo López, la ausencia en primera ronda de Jesús Luzardo, así como la baja de último momento de Germán Márquez, dejan una rotación abridora con algunas fisuras.

Pero los que no están, lamentablemente no están y hay que seguir adelante. A Venezuela le toca guerrear con los brazos disponibles, y si nos fijamos en el desarrollo del Spring Training hasta la fecha, la mayoría de ellos han respondido de gran manera.

Recordemos que la selección tendrá su debut en el Clásico Mundial el próximo 6 de marzo, pero a partir del 1 del mismo mes se concentrarán en Weston Beach, Florida, para iniciar los entrenamientos.

Vale añadir que ni Ricardo Sánchez ni Andrés Machado están participando en este Spring Training.

Números de los lanzadores de la Selección de Venezuela en el Spring Training

Ranger Suárez

10.80 EFE

1.2 innings

3 hits

2 carreras

0 bases por bolas

2 ponches

Antonio Senzatela

1.80 EFE

5.0 innings

4 hits

1 carrera

1 base por bola

3 ponches

Eduardo Rodríguez

0.00 EFE

2.0 innings

3 hits

0 carreras

0 bases por bolas

0 ponches

Keider Montero

9.00 EFE

5.0 innings

8 hits

5 carreras

1 base por bolas

2 ponches

Daniel Palencia

0.00 EFE

3.0 innings

2 hits

0 carreras

1 base por bolas

3 ponches

José Buttó

4.50 EFE

2.0 innings

2 hits

1 carrera

1 base por bolas

1 ponche

Eduard Bazardo

0.00 EFE

1.1 innings

1 hit

0 carreras

1 base por bolas

1 ponche

Yoendrys Gómez

0.00 EFE

2.0 innings

2 hits

0 carreras

2 bases por bolas

0 ponches

Carlos Guzmán

0.00 EFE

1.0 innings

0 hits

0 carreras

2 bases por bolas

1 ponches

Ángel Zerpa

0.00 EFE

1.0 innings

0 hits

0 carreras

0 bases por bolas

0 ponches

Luinder Ávila

4.50 EFE

2.0 innings

2 hits

1 carrera

1 base por bolas

1 ponches

Anthony Molina

0.00 EFE

2.0 innings

0 hits

0 carreras

1 base por bolas

2 ponches

Christian Suárez

0.00 EFE

2.0 innings

1 hit

0 carreras

1 base por bolas

4 ponches

Enmanuel De Jesús

0.00 EFE

3.1 innings

2 hits

0 carreras

1 base por bolas

0 ponches

Jhonathan Díaz