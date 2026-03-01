WBC: Así van los números de los lanzadores de la Selección de Venezuela en el Spring Training

La Selección de Venezuela tiene su arsenal listo para afrontar el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Para esta edición, el manager Omar López ha tenido que lidiar con múltiples bajas en su cuerpo de lanzadores, pero con todo y eso cuenta con varios brazos de mucha calidad que ya están demostrando cosas buenas en el Spring Training.
Lanzadores cumplidores
Muchos fanáticos y analistas apuntan que, en el papel, el pitcheo es el punto débil del combinado venezolano. Y es que solo basta con recordar que la lesión de Pablo López, la ausencia en primera ronda de Jesús Luzardo, así como la baja de último momento de Germán Márquez, dejan una rotación abridora con algunas fisuras.
Pero los que no están, lamentablemente no están y hay que seguir adelante. A Venezuela le toca guerrear con los brazos disponibles, y si nos fijamos en el desarrollo del Spring Training hasta la fecha, la mayoría de ellos han respondido de gran manera.
Recordemos que la selección tendrá su debut en el Clásico Mundial el próximo 6 de marzo, pero a partir del 1 del mismo mes se concentrarán en Weston Beach, Florida, para iniciar los entrenamientos.
Vale añadir que ni Ricardo Sánchez ni Andrés Machado están participando en este Spring Training.
Números de los lanzadores de la Selección de Venezuela en el Spring Training
Ranger Suárez
- 10.80 EFE
- 1.2 innings
- 3 hits
- 2 carreras
- 0 bases por bolas
- 2 ponches
Antonio Senzatela
- 1.80 EFE
- 5.0 innings
- 4 hits
- 1 carrera
- 1 base por bola
- 3 ponches
Eduardo Rodríguez
- 0.00 EFE
- 2.0 innings
- 3 hits
- 0 carreras
- 0 bases por bolas
- 0 ponches
Keider Montero
- 9.00 EFE
- 5.0 innings
- 8 hits
- 5 carreras
- 1 base por bolas
- 2 ponches
Daniel Palencia
- 0.00 EFE
- 3.0 innings
- 2 hits
- 0 carreras
- 1 base por bolas
- 3 ponches
José Buttó
- 4.50 EFE
- 2.0 innings
- 2 hits
- 1 carrera
- 1 base por bolas
- 1 ponche
Eduard Bazardo
- 0.00 EFE
- 1.1 innings
- 1 hit
- 0 carreras
- 1 base por bolas
- 1 ponche
Yoendrys Gómez
- 0.00 EFE
- 2.0 innings
- 2 hits
- 0 carreras
- 2 bases por bolas
- 0 ponches
Carlos Guzmán
- 0.00 EFE
- 1.0 innings
- 0 hits
- 0 carreras
- 2 bases por bolas
- 1 ponches
Ángel Zerpa
- 0.00 EFE
- 1.0 innings
- 0 hits
- 0 carreras
- 0 bases por bolas
- 0 ponches
Luinder Ávila
- 4.50 EFE
- 2.0 innings
- 2 hits
- 1 carrera
- 1 base por bolas
- 1 ponches
Anthony Molina
- 0.00 EFE
- 2.0 innings
- 0 hits
- 0 carreras
- 1 base por bolas
- 2 ponches
Christian Suárez
- 0.00 EFE
- 2.0 innings
- 1 hit
- 0 carreras
- 1 base por bolas
- 4 ponches
Enmanuel De Jesús
- 0.00 EFE
- 3.1 innings
- 2 hits
- 0 carreras
- 1 base por bolas
- 0 ponches
Jhonathan Díaz
- 0.00 EFE
- 3.0 innings
- 0 hits
- 0 carreras
- 0 bases por bolas
- 2 ponches