Chelo Rodríguez cumplió 83 años: La primera modelo de Venezuela

83 años cumplió la respetada Chelo Rodríguez, aquella joven española que desarrolló su carrera en Venezuela como actriz y modelo profesional. Su belleza enamoró al público criollo, logrando participar en importantes novelas como “Rafaela” de 1977.

Carrera en Venezuela

Fue el viernes 27 de febrero que la artista hoy retirada de la televisión y los medios, celebró su vuelta al sol, recibiendo múltiples comentarios de cariño en redes sociales.

Cuentas de entretenimiento del país recordaron sus más emblemáticos personajes y la belleza que desbordó en las pasarelas del país.

Chelo que estuvo casada con el actor Orlando Urdaneta, protagonizó grandes portadas de revistas en el país, posando en sensuales trajes de baño y muchas otras fotografías en la playa, en la que deslumbró por su gran silueta.

Su clásica belleza, ojos claros, cabellos castaños y lunar, la hicieron una figura de belleza en la época de oro nacional, todo acompañado con una voz un poco ronca que cautivó al público.

Felicitaciones

Una de las que envió felicitaciones a Rodríguez por su vuelta al sol fue Carolina Perpetuo, quien escribió: “Una reina, felicidades y bendiciones para ella”.

Reina Hinojosa y Lula Bertucci, también escribieron mensajes de amor.

Hoy Chelo vive lejos de los medios y redes, tiene su cuenta en Instagram en la que no publica desde el año 2020.