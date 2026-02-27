Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 28-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 28 de febrero de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir la reunión 05, una jornada que marca la actividad hípica sabatina y a su vez, promete emociones fuertes con ocho competencias vibrantes, entre ellas un evento central que nadie querrá perderse: La Copa Antonio Sano.

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.800 metros y es para caballos de cuatro y más años, reúne a nueve competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, El Gran Bricelio, pues comenzará su campaña en el óvalo carabobeño y se perfila como el fuerte aspirante para buscar su primera victoria, además de poseer una condición física envidiable que la hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

Sobrador (1) - Candoroso (2) - New Rocket (6). Chipis Time (2) - Snow Sensations (4) - La Batalladora (1). Optimusback (8). - My Towering Mate (7) - Unstoppable (1) Bombazo (8) - Ralfcristopher (9) - El Gran Luis (6) Corredora Ce (6) - Francisky (5) - Señorita Caracas (1). Enchanted Moon (11) - Another Legacy (5) - Sweet Genesis (9). Peterose (3) - Templario (7) - El Gran Bricelio (2) Roccaraso (9) - Gran Canelo (10) - Tapital (5).

Fijo: Corredora Ce

Dato: Bombazo

Buen dividendo: Peterose