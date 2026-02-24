594 días después: El enigma de un ejemplar que desafía al tiempo este sábado en Hinava

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas este sábado 28 de febrero para celebrar su quinta reunión del año. El programa consta de ocho competencias de alto nivel, entre las cuales destaca la Copa “Antonio Sano” en el exigente trayecto de 1.800 metros. Sin embargo, la mayor atención del público se centra en la carrera de cierre: la sexta válida para el juego del 5y6 nacional.

El desafío de los acumulados: 5y6 nacional Valencia

La octava prueba de la jornada, reservada para ejemplares de tres y más años (debutantes o no ganadores) en distancia de 1.200 metros, contará con un nutrido lote de 12 participantes. En este escenario reaparece el castaño Roccaraso (9), una de las cartas principales para el "juego de las mayorías".

El purasangre, defensor de las sedas del Stud “Elite Horse Racing Stable”, marca su estreno bajo la tutela del entrenador Renny Verástegui y contará con la conducción del profesional Fernando José García.

Una pausa de 594 días

La historia de Roccaraso despierta curiosidad entre los apostadores. Tras una sola actuación en el Hipódromo La Rinconada, el hijo del Haras San Remo enfrenta un ayuno de 594 días sin ver acción pública (casi 20 meses de inactividad). Su única salida oficial ocurrió el 14 de julio de 2023, fecha en la que escoltó al ejemplar Center Middle a seis cuerpos de diferencia, bajo las órdenes de Francisco Quevedo y Rubén Lanz.

El reto en el óvalo del Cabriales

Para este inicio de campaña en la arena valenciana, el pupilo de Verástegui se medirá ante rivales con fogueo reciente, tales como Forum Jet, Asturiano y Gran Canelo. La incógnita principal reside en su condición física tras el largo descanso, aunque su linaje y su estreno en una nueva cuadra sugieren una transformación positiva para este compromiso.