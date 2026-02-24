Dupla ganadora: Gustavo Delgado y Javier Castellano unen fuerzas rumbo al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

La unión entre el entrenador Gustavo Delgado y el jinete profesional Javier José Castellano es sinónimo de éxito en las grandes citas. Tras su histórica victoria en mayo de 2023 con el ejemplar Mage en la edición 149 del Kentucky Derby, la dupla venezolana busca repetir la hazaña. Para el ciclo de 2026, ambos profesionales concentran sus esfuerzos en asegurar un cupo mediante las pruebas clasificatorias de la temporada.

Delgado y Castellano juntos en el Tampa Bay Derby

El próximo 7 de marzo, el hipódromo de Tampa Bay Downs vibrará con una jornada selectiva de alto nivel. El evento principal es el Tampa Bay Derby (G3), una competencia clave que otorga puntos vitales para el Kentucky Derby anual.

En esta edición, Gustavo Delgado presenta al tresañero The Puma. El potro contará con la monta de Javier José Castellano, jinete que ya demostró su química con el entrenador tras conquistar Churchill Downs en 2023.

El camino de The Puma hacia Churchill Downs

The Puma llega a este compromiso tras un sólido tercer lugar en el Sam F. Davis Stakes el pasado 7 de febrero. Con este resultado, el ejemplar sumó sus primeros cinco puntos en la ruta clasificatoria. Su objetivo es asegurar uno de los 20 puestos disponibles para el Kentucky Derby 152, que se celebrará el 2 de mayo en su tradicional escenario de Kentucky.

Este prospecto es hijo del semental Essential Quality en Eve of War por Declaration of War. Aunque todavía busca su primera victoria tras dos presentaciones, su condición física destaca. El pasado 22 de febrero, registró un ejercicio (briseo) de 48.56 en la media milla en Gulfstream Park, lo que confirma su excelente estado de forma.

Desafío adicional en el Challenger Stakes (G3)

La jornada en Tampa Bay Downs también incluye el Challenger Stakes (G3). En esta prueba, la dupla venezolana se reúne nuevamente para buscar otro triunfo de grado con el ejemplar Racing Driver. Este corredor es un cuatroañero que posee una campaña de cuatro victorias en 13 salidas y una producción que roza los 200 mil dólares.

El hijo del semental Dialed In en Munhall Miss por Notional, cumplió su ajuste final el 21 de febrero en el recinto de Gulfstream Park. Según los registros de Equibase.com, el purasangre detuvo el cronómetro en 49.97 para los 800 metros, un ejercicio que lo deja en óptimas condiciones para la competencia.

Si quieres conocer todos los detalles, pronósticos y resultados de la ruta al Kentucky Derby, visita Meridiano.net/hipismo. Encuentra la información más completa sobre los profesionales venezolanos en el exterior y el acontecer de los principales hipódromos del mundo.