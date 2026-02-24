MLB: Chris Sale se queda con los Bravos de Atlanta hasta el 2027

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre sobre el futuro de Chris Sale ha quedado despejada antes de que iniciara esta campaña. Cuando todo apuntaba a que el zurdo probaría la agencia libre al finalizar la temporada 2026, los Atlanta Braves decidieron mover ficha y asegurar su permanencia hasta 2027.

La noticia no solo cambia el panorama del mercado, también envía un mensaje claro de las intenciones del conjunto de Georgia de cara al futuro. Con su permanencia aseguran a uno de los mejores zurdos de su generación.

Atlanta no quiso correr riesgos y es más que entendible. Con experiencia, liderazgo y la capacidad de dominar en juegos clave como abridor, Sale se ha convertido en una pieza estratégica dentro de la planificación de su cuerpo técnico.

La directiva entendió que dejarlo llegar a la agencia libre abría la puerta a una puja millonaria que podía complicar cualquier intento de retenerlo y, en tal caso, de tener que darle un nuevo contrato de distintas características.

Chris Sale – Bravos de Atlanta

La extensión contractual representa mucho más que números desde el montículo. Para el roster, significa estabilidad en la rotación y continuidad en un proyecto que sigue compitiendo al máximo nivel y que busca volver a lo más alto de la MLB.

De igual forma, confían en que Sale se mantenga en salud lo más posible para que así pueda sacar a relucir todo su potencial y jerarquía. Estas características son una de las claves que los convierte en un verdadero dolor de cabeza para los bateadores.

Finalmente, la extensión hasta 2027, en definitiva, reafirma la ambición de los Bravos de Atlanta de seguir manteniendo un núcleo exitoso. Con este acuerdo, la franquicia deja claro que su ventaja competitiva sigue abierta y que Chris Sale será parte central de sus objetivos colectivos.