Nuevo golpe al pitcheo de Venezuela: Germán Márquez es baja para el Clásico Mundial

A pocos días de que se escuche el "Play Ball" en el loanDepot Park de Miami, la selección de Venezuela ha recibido una noticia que trastoca los planes de su rotación abridora. El derecho de los Rockies de Colorado, Germán Márquez, ha sido descartado para participar en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026, obligando al mánager Omar López a realizar un movimiento de emergencia en el roster.

¿Por qué Germán Márquez no jugará el Clásico Mundial?

La ausencia de Márquez, quien estaba llamado a ser una de las piezas angulares del pitcheo criollo junto a nombres como Eduardo Rodríguez y Ranger Suárez, se debe a complicaciones físicas reportadas durante el inicio del Spring Training.

Aunque el lanzador de San Félix buscaba su revancha tras perderse la edición de 2023 por una lesión en la corva, en esta ocasión las restricciones médicas y el plan de recuperación de su organización en la MLB han pesado más que el deseo de vestir la camiseta vinotinto. Para una rotación que ya ha sufrido ajustes (como la reciente baja de Pablo López por cirugía Tommy John), la salida de Márquez representa un reto logístico y táctico de alto calibre.

Anthony Molina: El nuevo brazo de la Vinotinto

Ante la vacante, la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol) actuó con rapidez anunciando a Anthony Molina como el sustituto oficial.

¿Quién es Anthony Molina? Molina es un joven lanzador derecho de 24 años, nativo de San Joaquín, que recientemente fue noticia al ser reclamado vía waivers por los Bravos de Atlanta proveniente de los Rockies de Colorado.