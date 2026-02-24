MLB: Pelotero de Leones del Caracas rugió con jonrón en su debut en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros de Leones del Caracas se están haciendo notar en este Spring Training, ya sea desde el montículo o el cajón de bateo. Para la jornada de este lunes, un jardinero del conjunto melenudo tuvo su primera presentación de estos juegos de exhibición, y vaya que lo hizo de la mejor manera.

Una jornada Gigante

La figura en cuestión es Víctor Bericoto, quien espera poder debutar en Grandes Ligas en algún punto de la temporada 2026. Y es que de tener presentaciones de alto nivel como la de este lunes, sin duda que los Gigantes de San Francisco lo tomarán en cuenta para subirlo al primer equipo.

El también jardinero de los Leones tomó su primer turno al bate en la parte baja del sexto capítulo, y con un sencillo al jardín derecho llevó hasta el home a un compañero. Pero eso no fue todo, ya que en el octavo hizo gala de su poder para disparar un enorme cuadrangular entre los jardines derecho y central, dejando así cifras definitivas para el 6 a 2 que favoreció a su equipo.

Este es el quinto Spring Training de Víctor Bericoto con los Gigantes. Recordemos que durante toda la campaña 2025 vio acción en las sucursales Rookie, Doble-A y Triple-A del conjunto de la bahía.