Tyler Reddick del equipo de Michael Jordan le pone sello histórico a la temporada de la Nascar

Tyler Reddick dio un golpe de autoridad en la segunda carrera de la temporada 2026 de la Nascar Cup Series, el piloto del equipo 23XI propiedad de Michael Jordan venció el pasado domingo 22 de febrero en la Autotrader 400 que se disputó en el óvalo del Atlanta Motor Speedway.

Esta segunda victoria del californiano de 30 lo fija como claro líder de la clasificación y sin duda ya aseguró su puesto en la ronda de playoffs para luchar el título al final de la temporada. Asimismo, Reddick llegó a diez triunfo en Nascar para ubicarse en el puesto 64 de por vida en este renglón.

Además, escribió su nombre en el selecto club de pilotos que han ganado las dos primeras carreras del año, el último en hacer esta hazaña fue Matt Kenseth en 2009.

Marvin Panch (1957)

Bob Welborn (1959)

David Pearson (1976)

Jeff Gordon (1997)

Matt Kenseth (2009)

El resultado, también es el primer back to back tanto de Reddick como del equipo 23XI, que además llegó a 11 triunfos en la máxima categoría de la Nascar. "Los chicos trabajaron duro todo el verano", dijo Jordan. "Siguieron trabajando duro, y este es el fruto de su esfuerzo. Se esforzaron al máximo, y que hayamos ganado las dos primeras carreras dice mucho de todo nuestro equipo", dijo el exbasquetbolista.

Más allá de estos datos, Reddick ha dado un paso hacia la historia y ahora está a un paso de abrir un nuevo capítulo de gloria, ya que el próximo fin de semana en el Circuito de Las Américas (COTA) podría convertirse en el único piloto en ganar las tres primeras rondas del año, veremos si la presión no lo vence. La tercera carrera de la temporada está pautada para el domingo 1 de marzo a las 4:30 pm hora de Venezuela.

"Pero, sin duda, si en algún momento de esta semana me quedo sin motivos para motivarme y conseguir la victoria, lo guardaré en mi bolsillo, sin duda. Es genial tener la oportunidad de hacer cosas así, pero para mí, con el comienzo de la temporada y lo que necesito como piloto, se trata de hacer todo lo posible y llegar cada semana lo mejor preparado posible .Pero sí, intentaré hacerlo realidad", reseñó Nascar sobre lo que dijo Reddick después de la carrera.