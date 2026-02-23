Actor venezolano destaca en la nueva serie de Netflix

Suscríbete a nuestros canales

El talento latino traspasa fronteras una vez más. El actor venezolano, José Ramón Barreto, confirmó su participación en la versión mexicana de la exitosa serie médica "Doc", que se estrenará próximamente en Netflix Latinoamérica.

La noticia encendió la expectativa de la audiencia que, desde hace décadas sigue el trabajo del artista del caraqueño y, celebró el ascenso en su carrera, abriéndose pasos en industrias de México, Colombia y otros horizontes.

El nuevo desafió del actor venezolano

Actualmente, Barreto se encuentra inmerso en el rodaje de la serie en Bogotá, donde graba bajo la producción de Sony Pictures Television (SPT), reafirmando su compromiso con una carrera cada vez más internacional.

Aunque los detalles del papel que interpretará se mantienen bajo estricta reserva, su presencia en el elenco oficial indica la ambición del proyecto por contar con talentos latinoamericanos de alto impacto, pues, para su fortuna interpretará a un médico venezolano de nombré José Ramos.

La expectativa alrededor de su personaje es alta, pues aunque la producción no ha compartido datos concretos, tanto seguidores como críticos anticipan que su participación será clave para la dinámica emocional y narrativa de Doc.

José Ramón Celebra

A través de su perfil en Instagram, el también protagonista de "Bolívar", compartió la alegría por esta nueva oportunidad. "Dr. José Ramos. Carga un país en el pecho. Su sueño no es quedarse, su sueño es volver. 04 marzo por Netflix", escribió.

"Hoy quiero agradecer profundamente la oportunidad de interpretar a un personaje venezolano en una historia que viaja por el mundo, cuando un personaje con nuestras maneras y nuestras formas de ser entran en una historia", agregó el criollo.

La versión mexicana de "Doc" reúne a un reparto de primer nivel encabezado por Juan Pablo Medina y, junto a él aparecen Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo, Iván Sánchez, Erick Chapa y Giuseppe Gamba, entre otros intérpretes que aportan riqueza y diversidad al drama médico.

La adaptación está basada en la italiana "Doc – Nelle tue mani", una serie que desde su estreno en 2020 se consolidó como el drama guionado más visto en Italia en las últimas dos décadas.