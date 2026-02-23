MLB: Ronald Acuña Jr. ya tiene lugar en el lineup de Atlanta para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Empieza una nueva temporada para Ronald Acuña Jr. Luego de haber acusado lesiones y molestias físicas en los últimos tiempos, el jardinero criollo afronta este 2026 con buena salud y con unas ganas intactas de volver a mostrar su mejor versión, esa que lo vio convertirse en MVP durante la campaña 2023.

Como de costrumbre, el venezolano será parte fundamental de las aspiraciones de Bravos de Atlanta durante esta zafra, ahora con un nuevo manager, luego de que Walt Weiss asumiera las riendas del equipo, para convertirse en el sucesor de Brian Snitker, quien salió de su cargo luego de 10 años al mando.

Precisamente, una de las tareas más importantes que tendrá Weiss es elegir la manera correcta de utilizar a Ronald Acuña Jr. en su lineup, y a poco más de un mes para que arranque la temporada, parece que el mandamás ya ha tomado una decisión firme en lo que a este aspecto se refiere.

Ronald Acuña Jr. será primer bate

Este domingo 22 de febrero, Ronald Acuña Jr. hizo su estreno en el Spring Training de 2026, al alinear como jardinero derecho y primer bate de Bravos de Atlanta en el duelo ante Mellizos de Minnesota, que culminó con victoria del equipo de Minnesota por pizarra de 8-1.

Previo a este compromiso, el manager Walt Weiss confirmó que, en efecto, la decisión de poner a la "Bestia" como primer bate no es casualidad, sino que será esa la posición que ocupará el criollo durante toda la zafra en la alineación de Atlanta.

"No diré que la decisión fue fácil, porque se puede argumentar que Acuña batee primero, segundo o tercero. También quería conversar con él. Eso es parte de la ecuación. ¿Qué es lo que realmente quiere hacer? Y a él le encanta abrir el lineup. Y me encanta que marque el tono desde el inicio", explicó.