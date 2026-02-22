Willie Colón debutó en la televisión venezolana con “Radio Rochela"

Suscríbete a nuestros canales

El programa de humor por excelencia de la televisión venezolana, Radio Rochela recibió al legendario Willie Colón y Rubén Blades en su sketch de Flora y Hortencia.

Pleno apogeo del espacio televisivo en los años 80, los cantantes de salsa fueron los invitados de RCTV para sumarse a las risas del dúo más chismoso del momento, interpretados por las comediantes Nelly Pujols y la fallecida Irma Palmieri.

Era 1982, cuando los autores del álbum “Siembra” pisaron Venezuela, y llevaron carcajadas a los hogares venezolanos, aguantando el intenso interrogatorio de los personajes. Tanto Willie como Rubén aguantaron al menos 6 minutos la risa para continuar con guion.

Las señoras confundían trombones con escobas y letras de protesta con recetas de cocina. Un choque cultural épico de salsa callejera versus cotilleo criollo.

Willie Colón en la telenovela “La Intrusa”

Hace 40 años Willie Colón debutó como actor en la telenovela “La Intrusa”, protagonizada por Mariela Alcalá y Víctor Cámara, en 1986. Aunque su participación fue breve, su participación en ese momento fue histórica.

En el drama basado en “La Usurpadora” de Inés Rodena, vemos al intérprete de “Pedro Navaja” junto al personaje protagónico Estrella Mendoza de Rossi en un coqueteo mutuo.

Adiós a una leyenda de la salsa

Por la mañana del 21 de febrero anunciaron la muerte de Willie Colón a los 75 años. Según fuentes el salsero estaba recluido en un hospital de Nueva York por graves problemas respiratorios.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, se lee en el comunicado de Facebook.