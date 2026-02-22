¿Cuántos títulos tiene el Real Madrid en la Copa del Rey de baloncesto?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid Baloncesto volvió a quedarse a las puertas de un trofeo tras caer 89-100 ante Baskonia en la final de la Copa del Rey 2025/2026, disputada este domingo 22 de febrero. El conjunto blanco no logró frenar la intensidad ofensiva de su rival en los últimos dos cuartos y terminó cediendo muchas ventajas en un duelo de mucha intensidad y nerviosismo. Partido que pudo ver a través de la pantalla de Meridiano Televisión y Meridiano.net.

La derrota reabre una pregunta que muchos aficionados se hacen cada temporada: ¿Cuántos títulos tiene el Real Madrid en este torneo? Más allá del resultado reciente y que es una durísima derrota, la historia respalda al equipo blanco como el club más laureado del evento en toda su historia.

Real Madrid Baloncesto

En su palmarés, el Real Madrid suma 29 títulos de la Copa del Rey, cifra que lo consolida como el máximo ganador en la historia de la competición. La institución que le sigue es la del FC Barcelona con 27.

En este contexto, el Madrid ha sido sinónimo de protagonismo en el baloncesto español. La Copa del Rey, torneo que se basa en la eliminación directa y alta presión, ha sido uno de los escenarios donde mejor ha sabido responder y en el que más generan alegrías para sus fanáticos.

Finalmente, perder una final duele, especialmente en un club acostumbrado a levantar trofeos como una obligación. No obstante, la historia demuestra que el Real Madrid Baloncesto sabe reinventarse y no cabe duda de que en la próxima edición de la Copa del Rey buscarán llegar nuevamente a lo más alto del baloncesto.